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02.11.19 18:02

Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич

Компанія "Фейсбук" зняла позначку верифікації зі сторінки маріонетки Кремля, так званого "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.а

"Маємо гарні новини. Після надсилання запиту від Представництва президента України в Автономній Республіці Крим компанія "Фейсбук" зняла відмітку верифікації зі сторінки т.зв. "глави" т.зв. "Республіки Крим", - написал Кориневич.

Ми вдячні компанії  "Фейсбук" за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не матиме повторення з жодним з окупаційних "чиновників".

Крим - це Україна для всього світу", -додав представник президента України в АРК.

Як відомо, відмітка верифікації у вигляді білої галочки в синьому колі надається фейсбуком публічним особами. При цьому, представники соцмережі самі вибирають, кому видавати спеціальний значок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka

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