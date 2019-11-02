Амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, - Айвазовська

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своїй статті для ZN.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі ОПОРА.

"Принципи та правила амністії застосовуються з метою заохочення мирної поведінки, роззброєння, демобілізації, реінтеграції, реабілітації та примирення, оголошуються якомога раніше напередодні припинення бойових дій. Сама ж амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, коли не лише розслідуються злочини та виносяться вироки, а й держава розробляє політику і процедури для відшкодування шкоди жертвам конфлікту, компенсації за рахунок країни-агресора, внутрішніх ресурсів у вигляді коштів, пільг, субсидій, спеціалізованих програм, міжнародної допомоги партнерів, а також реалізації права жертв на правду.

Колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у своїй доповіді, присвяченій верховенству права та правосуддю перехідного періоду в конфліктних і постконфліктних суспільствах, зазначив, що "правосуддя і мир — це не ворогуючі сили … вони взаємодіють і зміцнюють одне одного".

Навіть якби держава амністувала злочинців, котрі вбивали, катували, ґвалтували, викрадали, це не може призвести до абсолютного звільнення їх від відповідальності, оскільки вони посягали на універсальні цінності, які не можуть підлягати перегляду на рівні держави", — підкреслює експерт.

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