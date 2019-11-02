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02.11.19 18:51

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм;
неподалік Талаківки та Водяного – зі станкових автоматичних гранатометів;
біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій:
біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр 01

Нагадаємо, 1 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат в результаті обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. 

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