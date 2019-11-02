Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм;
неподалік Талаківки та Водяного – зі станкових автоматичних гранатометів;
біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій:
біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 1 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат в результаті обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.