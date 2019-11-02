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02.11.19 19:28

Військовослужбовець помер у гостях у товариша в Харкові, - поліція

Поліцейські Харкова проводять перевірку за фактом смерті військовослужбовця.

Військовослужбовець помер у гостях у товариша в Харкові, - поліція

Вранці 1 листопада житель Московського району виявив тіло свого 23-річного товариша без ознак життя і відразу зателефонував у поліцію, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

26-річний чоловік розповів, що напередодні він зустрів свого приятеля та вони пішли додому заявника. Гість залишився ночувати у квартирі товариша. Наступного дня чоловік побачив, що знайомий не подає ознак життя.

Тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті.

Слідчими Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з приміткою "природна смерть".

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