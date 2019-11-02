Затриманого на хабарі в $100 тисяч директора лісгоспу на Харківщині заарештували на два місяці, - САП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, підозрюваного у пропозиції та наданні старшому детективу Національного бюро 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.



Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 4,994 млн грн застави.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу в частині розміру застави буде вирішено після ознайомлення з повним текстом ухвали.

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Нагадаємо, 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.