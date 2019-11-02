Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада

Диктант буде проведений 8 листопада 2019 року об 11:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо. Читатиме диктант відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко.

Після написання диктанту, ви можете надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі. Зробити це потрібно протягом 15 хвилин – з 11:45 до 12:00. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

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Правила додаткового конкурсу Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності:

8 листопада о 12:00 буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню). Твір із диктантом треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) на адресу: 01001, Київ, Хрещатик,26 (з поміткою "на конкурс"). 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32 779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

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