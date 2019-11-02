Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.11.19 22:14

Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада

Українське радіо проведе щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності", присвячену Дню української писемності та мови. Вперше перевірити його можна буде за 15 хвилин після написання.

Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада

Диктант буде проведений 8 листопада 2019 року об 11:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо. Читатиме диктант відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко.

Після написання диктанту, ви можете надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі. Зробити це потрібно протягом 15 хвилин – з 11:45 до 12:00. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українську мову в окупованому Криму вивчають лише близько 250 дітей, - представник президента в АРК Кориневич

Правила додаткового конкурсу Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності:

8 листопада о 12:00 буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню). Твір із диктантом треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) на адресу: 01001, Київ, Хрещатик,26 (з поміткою "на конкурс"). 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32 779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

Також дивіться: "Мовний омбудсмен" має займатися не тільки захистом, але й популяризацією української мови, - Бородянський. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100