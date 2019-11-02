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02.11.19 23:57

Спікери парламентів країн Південно-Східної Європи обговорять розширення ЄС

Глави вищих законодавчих органів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), а також Албанії, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії обговорять питання розширення ЄС.

Спікери парламентів країн Південно-Східної Європи обговорять розширення ЄС

Про проведення 3-4 листопада в Будапешті IX саміту глав парламентів країн регіону повідомляє пресслужба Сейму Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Темою зустрічі буде розширення ЄС", - зазначається в повідомленні.

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Під час відкриття IX саміту глав парламентів країн Південно-Східної Європи виступить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глави парламентів країн "четвірки".

Саміт проводиться вже 15 років. Він був заснований Угорщиною в контексті зміцнення демократичних змін на Балканах.

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