Спікери парламентів країн Південно-Східної Європи обговорять розширення ЄС

Про проведення 3-4 листопада в Будапешті IX саміту глав парламентів країн регіону повідомляє пресслужба Сейму Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Темою зустрічі буде розширення ЄС", - зазначається в повідомленні.
Під час відкриття IX саміту глав парламентів країн Південно-Східної Європи виступить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глави парламентів країн "четвірки".
Саміт проводиться вже 15 років. Він був заснований Угорщиною в контексті зміцнення демократичних змін на Балканах.