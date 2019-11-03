Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.11.19 09:17

Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду

Захист народного депутата (група "За майбутнє") Ярослава Дубневича готує апеляційну скаргу на постанову Вищого антикорупційного суду України про заставу в розмірі 100 млн грн.

Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на своїй сторінці у фейсбуці в суботу ввечері.

"За відсутності будь-яких доказів вважаю ухвалу суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу", - написав він.

Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду 01

Читайте також: Позитивне голосування за затримання та арешт Дубневича стало можливим завдяки позиції нашої фракції, - "Голос"

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100