ОБСЄ зафіксувала 132 вибухи на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті організації за 2 листопада.

ОБСЄ повідомляє про 130 вибухів у Донецькій області.

"Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від Пищевика (підконтрольний уряду, 84 км на південь від Донецька), а також на східно-північний схід і схід від населеного пункту Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км на південь від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 2 вибухи.

Зазначається, що "обидва порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська).

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