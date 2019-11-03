ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоча особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. Вкотре надбанням громадськості став фейк, що не ґрунтується на жодному джерелі, яке б заслуговувало хоч якоїсь довіри", - написав Тимошенко.

Зазначимо, напередодні інформація про бійку з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ.

Зокрема, журналіст Станіслав Речинський написав: "У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан відтоді на роботу не виходить. Причина конфлікту - призначення начальника ДСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Крім того, Зе підписав подання Баканова на звільнення двох заступників голови. Бухарєва і Нескоромного. Дублика не підписав".

Журналістка Соня Кошкіна у своєму повідомленні на сторінці у фейсбуці підтвердила пост Речинського. "Фактаж весь підтверджую. Перевірила", - пише Кошкіна.

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