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03.11.19 11:57

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко спростував інформацію про те, що глава ОП Андрій Богдан побився з главою СБУ Іваном Бакановим.

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоча особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. Вкотре надбанням громадськості став фейк, що не ґрунтується на жодному джерелі, яке б заслуговувало хоч якоїсь довіри", - написав Тимошенко.

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували 01

Зазначимо, напередодні інформація про бійку з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ.

Зокрема, журналіст Станіслав Речинський написав: "У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан відтоді на роботу не виходить. Причина конфлікту - призначення начальника ДСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Крім того, Зе підписав подання Баканова на звільнення двох заступників голови. Бухарєва і Нескоромного. Дублика не підписав".

Журналістка Соня Кошкіна у своєму повідомленні на сторінці у фейсбуці підтвердила пост Речинського. "Фактаж весь підтверджую.  Перевірила", - пише Кошкіна.

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували 02

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