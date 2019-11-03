Мінекономіки встановило контроль над майже п'ятьмастами агропідприємствами, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив профільний міністр Тимофій Милованов у своєму фейсбуці.

"Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти приймання в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств", - написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на представленні нового голови Тернопільської області заявив, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" перебуває в "тіні".

"Така у мене є статистика. Ви скажете, чи це так, чи ні. Тобто понад половина (55%) виробництва зараз спирту в Україні перебуває в тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупованнями понад 10 років", - звернувся президент до учасників наради.

Зі свого боку, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів розповіла, що, починаючи з 2016 року, майже вп’ятеро зменшився фінансовий результат "Укрспирту".

Читайте також: У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА