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03.11.19 14:23

Від початку доби на Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00 3 листопада, в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі збройні провокації на Луганському напрямку.

Від початку доби на Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Від початку доби під ворожим вогнем із піхотного озброєння перебували наші оборонні позиції біля Новолуганського, населеного пункту Хутір Вільний, а також у районі села Луганське. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з автоматичних і ручних гранатометів, стрілецької зброї. Двічі наші захисники були змушені відкривали вогонь, щоб противник припинив обстріли.

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Втрат серед українських військових від початку доби немає.

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