В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Жодних бійок (про які раніше повідомляли деякі ЗМІ) на нараді не було. Було обговорення питання ефективності роботи Головного слідчого управління СБУ, під час якого були різкі оцінки, але голос не підвищувався, загального рішення ніхто не ухвалив.

"Відносини Івана Баканова з главою Офісу президента Андрієм Богданом справді можна охарактеризувати як досить проблемні. Глава СБУ не допускає жодної критики будь-яких дій, яку він розцінює як втручання у свої справи і свої повноваження", - пише Бутусов.

Після наради в ОП, за даними джерел Цензор.НЕТ, голова СБУ Іван Баканов направив президенту Зеленському подання про звільнення Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління "К".

"На різних рівнях і кулуарно наразі обговорюються заміни інших заступників голови СБУ - Дублика, Карпенка, Баранецького, але реальних кадрових рішень на сьогодні немає, - пише Бутусов. - Ситуація має вигляд вельми скандальної. Президент Зеленський звільнив Бухарєва з вищої за рангом посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на главк "К" 12 вересня, тобто менше двох місяців тому. За цей час кадрових перестановок Бухарєв не здійснив, всіх заступників і начальників підрозділів у "К" призначив сам голова Баканов, Бухарєв працював із тими, хто є. За цей час майже щодня главк "К" проводив затримання, забезпечував дії ДБР".

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Бухарєв, як зазначає Бутусов, про імовірні кадрові перестановки дізнався із запитання Цензор.НЕТ:

"Мені нічого не відомо про звільнення. Думаю, що про кадрові рішення, якщо вони насправді є, мені б повідомили під час особистої зустрічі. Я - військовослужбовець, у мене не політична посада, і я маю виконувати накази. Моя совість чиста: за два місяці в главку "К" вся моя робота і її результати у всіх перед очима. Жодних претензій, службових розслідувань, кримінальних справ, проти моїх співробітників за час мого перебування на посаді не було, немає навіть критики в соціальних мережах, до жодних скандалів чи інтриг я не причетний. Більше нічого коментувати не можу, не знаю".

"Судячи з усього, причина подання на звільнення Бухарєва та ж, що і причина його призначення - політичний контроль за СБУ і боротьба за повноваження. Президент Володимир Зеленський призначив Бухарєва на пост першого заступника голови СБУ своїм рішенням, без узгодження з Бакановим. І це, очевидно, було сприйнято як недовіра. По суті Баканов показав Зеленському, що відмовляється працювати з керівниками, яких президент йому призначає сам, через голову очільника. Логіка зрозуміла. Але зрозуміло тепер і те, що призначення та подання на звільнення Бухарєва - результат дефіциту довіри і взаємодії всередині команди Зеленського. Кадрові перестановки триватимуть, бо раціональної політики у сфері оборони і безпеки влада виробити наразі не може. Нарада у президента з питання підвищення ефективності роботи СБУ помітно загострила протистояння і боротьбу за владу в президентській команді. У таких умовах хаотичність зростатиме", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.

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