Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

3 листопада о 9:30 у поліцію Києва надійшло повідомлення про транспортну пригоду зі смертельним наслідком на вулиці Академіка Заболотного.

Попередньо встановлено, що водій легковика ГАЗ-3110 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем SsangYong.

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Унаслідок ДТП пасажирка "Волги" зазнала несумісних із життям тілесних ушкоджень. Крім того, постраждали ще 5 осіб - обидва водії та 3 пасажири іномарки. Їх із травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.