Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія втручалася у вибори в США

Як сказано в документах, оприлюднених Міністерством юстиції США, про це заявив під час допитів колишній заступник Манафорта у штабі Трампа, його колишній діловий партнер Рік Гейтс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Допити відбувалися в рамках розслідування втручання Росії у передвиборчу кампанію в США, яке здійснювалось під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера. Як випливає з резюме допитів Гейтса, після того, як тисячі листів із серверів Демократичної партії були оприлюднені ресурсом WikiLeaks, Манафорт висловлював припущення, що за цим стояла Україна, а у штабі Трампа намагалися скористатися цими інформаційними "зливами" та обговорювали можливості того, яким чином самостійно отримати доступ до них.

Наказ "отримати листи" віддавав і особисто Дональд Трамп, стверджує Гейтс. У штабі, за словами Гейтса, вважали, що найкращі можливості для цього мав на той час радник Трампа Майкл Флінн завдяки його зв'язкам у Росії. Сам Флінн, який згодом обійняв посаду радника Трампа з питань національної безпеки, також був "твердо переконаний у тому, що росіяни не здійснювали хакерської атаки" на сервери демократів, зазначив Гейтс.

Читайте також: Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post

Гейтс був діловим партнером Манафорта, йому було висунуто обвинувачення у змові проти США та у неправдивих заявах у рамках розслідування втручання Росії в американські вибори. Вирок Гейтсу досі не ухвалено, він продовжує співпрацювати зі слідством.

Манафорта було засуджено загалом до семи з половиною років в'язниці в рамках двох кримінальних справ. Його було визнано винним у змові проти держави, у відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях, а також у прихованому лобізмі і спробі тиску на свідків.

Читайте також: Розслідування втручання Росії у вибори обійшлося США майже в $32 млн