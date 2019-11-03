Фігуранта справи Гандзюк Павловського судитимуть 5 листопада в Одесі

Про це повідомив на брифінгу в СБУ начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Павловського, який обвинувачується у приховуванні цього злочину, досудове слідство у липні було завершено. Обвинувальний акт скерований до Приморського районного суду міста Одеси, де і розглядається. Наступне засідання відбудеться 5 листопада. Сподіваємось, що обвинувачений Павловський з'явиться до суду, щоб суд міг постановити законне рішення", - сказав Тиводар.

Він нагадав, що вже вісім осіб у справі щодо вбивства Ганзюк притягнуті до кримінальної відповідальності. П'ять з них, так звана група Торбіна, - це безпосередні виконавці злочину. Вони вже відбувають покарання.

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Як відомо, Павловський вже раніше "прогулював" допити в Шевченківському суді Києва, посилаючись на стан здоров’я. Попри це наприкінці липня його помітили на футболі в Одесі.

Також, посилаючись на необхідність лікування Павловського, прокуратура в червні не подала клопотання на продовження йому домашнього арешту. Тож він зараз перебуває на волі без жодного запобіжного заходу.

У квітні Павловському змінили кваліфікацію справи зі співорганізацїі нападу на Гандзюк на приховування злочину. Тоді ж його відпустили під домашній арешт, після п’яти місяців ув’язнення.

Підозру Павловському вручили в листопаді 2018 року лише тоді, коли його прізвище як ймовірного співучасника нападу оприлюднили активісти ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.