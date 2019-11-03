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03.11.19 19:02

Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області в ДТП на автодорозі Н-24 за участю вантажівки і легкового автомобіля загинули три людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 01

Сьогодні, 3 листопада, близько 12:30 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" у Вознесенському районі відбулось зіткнення вантажного автомобіля Volvo під керуванням 33-річного мешканця м. Львів, та легкового автомобіля Fiat, у якому перебували троє осіб- водій та два пасажири.

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.Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 02


Попередньо встановлено, водій легкового автомобіля здійснював рух у напрямку м. Вознесенськ, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем, який рухався у зустрічному напрямку.Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 03

Внаслідок автопригоди водій та пасажири Fiat від тілесних ушкоджень загинули на місці.

Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 04

Наразі на місці працюють групи реагування патрульної поліції, рятувальники, слідчі і криміналісти Слідчого управління. Поліцейські з’ясовують усі обставини події. 

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