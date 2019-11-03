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03.11.19 19:59

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО

3 листопада завершилися роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 01

Працівники ТОВ "Укртрансміст" закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська".

Також ними проводились зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 02
Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА. ФОТОрепортаж


Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 04
Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 05

Нагадуємо, 5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити протягом місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування - в КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще в 2015- му моста через Сіверський Донець.

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