Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Працівники ТОВ "Укртрансміст" закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська".

Також ними проводились зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА. ФОТОрепортаж







Нагадуємо, 5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити протягом місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування - в КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще в 2015- му моста через Сіверський Донець.