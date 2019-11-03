Джонсон вибачився за порушення обіцянки і перенесення Brexit

Виступаючи в неділю на телеканалі Sky News, прем'єр заявив, що виявився жертвою обставин, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Джонсон назвав нову відстрочку такою, що заслуговує на "глибокий жаль". Виступаючи в неділю на телеканалі Sky News, прем’єр заявив, що виявився жертвою обставин. Парламент схвалив спеціальний закон, який зобов’язав його просити у Брюсселя про відтермінування, що Джонсон і зробив, підкресливши, що робить це не з власної волі. Євросоюз відклав Brexit до 31 січня 2020 року, а британський парламент з ініціативи Джонсона призначив дострокові вибори до Палати громад на 12 грудня.

Прем’єр заявив, що "глибоко шкодує" про невиконану обіцянку, проте нагадав, що йому вдалося в жовтні укласти з Євросоюзом угоду про вихід Британії. Він закликав підтримати консерваторів на виборах. Якщо вони здобудуть більшість, то, за словами Джонсона, Британія вийде з ЄС відповідно до цього договору, а якщо результат виборів буде іншим, доля Brexit буде неочевидною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни-члени ЄС погодилися відкласти Brexit до 31 січня 2020 року, - Туск

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

Читайте також: Британський парламент відхилив план Джонсона щодо прискореного виходу з Євросоюзу

19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.