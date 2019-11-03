Україна почала відбір газу з підземних сховищ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, обсяг газу в ПСГ станом на 1 листопада становив 21 778,9 млн кубометрів. Газосховища заповнено на 70%.

При цьому за добу було закачано до сховищ 4,12 млн кубометрів, відібрано - 8,88 млн кубометрів.

До 1 листопада відбір газу зі сховищ не здійснювався.

Нагадаємо, 2018 року відбір газу стартував 7 листопада, коли в ПСГ було 17,193 млрд кубометрів газу.

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