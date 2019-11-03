Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Президент неодноразово повторював, зокрема і на конференції в Будапешті, що він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але він чекає результатів підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів "нормандського формату" , - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом більшою мірою залежить від російської сторони.