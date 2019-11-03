Нова влада не пропонує дієву стратегію повернення мігрантів, - емігрантка з України Кумка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення волонтерки, української емігрантки Антоніни Кумки.

Вона навела статистику, згідно з якою минулого року працівники-українці перевели на батьківщину близько $14 млрд. І припустила, що цифра майже вдвічі більше, бо "люди намагаються привозити готівку".

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За даними опитування проведеного OLX близько 40% тих, які виїхали на триваліші заробітки чи їздять на них постійно, з часом збираються залишитися за кордоном.

"Кожен наступний президент та уряд розповідають про десятки мільйонів українців та розробляють стратегію повернення, яку ніколи не втілюють в життя.

Натомість, співпраця з закордонними українцями зводиться до співпраці МЗС з низкою діаспорських структур і в основному є на рівні показово-нагородно-п‘єдестальних відносин, організації офіційних візитів та вшанування історичних дат.

Що відбувається зараз? Поки що те саме.

Ідуть розмови про впровадження подвійного громадянства (за винятком Росії), але це скоріше потрібно людям, які народилися за межами України та хочуть мати українське громадянство для можливості довшого перебування в Україні без додаткових реєстрацій, легшого ведення бізнесу на території України, потенційно більшого впливу на українську політику тощо.

Про мігрантів, справжню дієву стратегію їхнього повернення, про їхні потреби, права та обов‘язки ми як не чули, так і не чуємо", - пише Кумка.

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