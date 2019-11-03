Суд заарештував без можливості внесення застави затриманих 1 листопада в Миколаєві членів ОЗУ, - поліція

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, 2 листопада Центральний районний суд міста Миколаїв обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави відносно ватажка ОЗУ та його 25-річного спільника, а сьогодні, 3 листопада, заарештував ще двох членів угрупування, 41-го та 47-ми річних мешканців м. Вознесенськ, також без права внесення застави.

Слідство триває.

Нагадаємо, 1 листопада слідчі затримали чотирьох фігурантів у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру у скоєнні низки тяжких злочинів: ч. 3 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом", ч. 1 ст. 147 "Захоплення заручників", ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 1 ст. 126 "Побої і мордування", ч. 1 ст. 357 "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".