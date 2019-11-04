Польща допоможе Україні створити систему підтримки військових із бойовими психічними травмами

Експерти Клініки психіатрії, бойового стресу і психотравматології Військового медичного інституту підготують український персонал і підкажуть, як створити модельні рішення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За словами глави клініки лікування бойового стресу полковника Радослава Творуса, польські лікарі хочуть зробити те, з чим кільканадцять років тому полякам допомагали американці. Коли польські солдати поверталися з перших бойових місій в Іраку та Афганістані, почала посилюватися проблема бойового стресу і пов'язаних з ним проблем зі здоров'ям. Експерти з Військового медичного інституту хочуть поділитися досвідом у цій галузі та показати українцям, як створити комплексну систему догляду за ветеранами.

Очільник Клініки психіатрії, бойового стресу та психотравматології додав, що Військовий медичний інститут співпрацює з українськими лікарями декілька років. Польські експерти зауважили, що в українців є добрі клініки, котрі підтримують військових із бойовою травмою, але не вистачає підходу до цих питань. А тому з наступного року почнуться вишколи для вибраних українських лікарів і наукового персоналу. Десять осіб пройдуть навчання у Польщі, а потім свої знання вони поширюватимуть в Україні.

Українська сторона запропонувала кілька госпіталів, які могли б взяти участь в подготовкк. Військовий медичний інститут вибрав, зокрема, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Туди потрапляють солдати з усієї України.

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Українська сторона запропонувала декілька госпіталів, які могли б взяти участь у вишколах. Військовий медичний інститут вибрав, зокрема, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Туди потрапляють солдати з усієї України.