Україна буде членом НАТО, але зараз їй потрібно сфокусуватися на реформах, - Столтенберг

Таку переконаність він висловив в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку, передає Цензор.НЕТ.

"Неможливо зробити якийсь конкретний графік. Я можу сказати лише те, що всі союзники погодились ще 2008-го на Бухарестському саміті (і я був тоді як прем'єр-міністр Норвегії), що Україна стане членом НАТО. Але зараз час сфокусуватися на реформах: як підсилити ваші оборонні та безпекові структури, як модернизувати структуру вашого управління і, звісно, як побороти корупцію. І зробивши це, ви вже сьогодні покращите життя пересічних українців. А, також, просунетесь до членства в НАТО. Звісно, ніхто не може точно сказати, коли це буде, але, якщо подивитися на інші країни, то ми побачимо, що двері НАТО завжди залишаються відчиненими. Чорногорія приєдналася до НАТО лише два роки тому, Північна Македонія стане членом НАТО за кілька місяців. І ми бачили це раніше, після падіння Берлінської Стіни, після Холодної війни. Польща, країни Балтії. Ніхто навіть в мріях уявити не міг, що вони будуть в НАТО. Зараз вони повноправні члени НАТО. Ми підтримуємо ваші зусилля, ми допоможемо вам втілити реформи, модернізувати суспільство, і, таким чином, вступити до НАТО", - сказав Столтенберг.

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На запитання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна є партнером.

"НАТО має 40 країн-партнерів в світі. Для деяких країн партнерство це перший крок до членства. Але для всіх країн партнерство це відносини з НАТО на постійній основі. Ми маємо потужні партнерські стосунки з такими країнами, як Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Австрія. І, особливо, Швеція та Фінляндія є дуже близькими партнерами. Ми тренуємося з ними, працюємо з ними, вони беруть участь у військових операціях та місіях НАТО. І, я гадаю, треба розуміти, що є велика дистанція між статусами "жодного партнерства" та "повноцінне членство".

Отже, працюючи над тим, щоби надати повноцінне членство Україні, ми маємо подумати, що ми можемо зробити більше разом. Це буде добре для України, для НАТО. І модернізувати українські оборонні та безпекові структури, допомогти їм якісною підготовкою, допомогти їм посилити можливості, зокрема, системи команди та контролю, допомогти з кібербезпекою. Все це ми робимо. Все це важливо", - підкреслив генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і потужного співробітництва з країною.

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"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сфокусуватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас швидше до членства в НАТО", - резюмував він.