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04.11.19 07:35

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб

3 листопада озброєні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

"Вчора, 3 листопада, поранення в результаті обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ОС неподалік від Новолуганського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб 01

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