Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

біля Пісків і Пищевика – з РПГ та великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з гранатометів різних систем;

біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів;

тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;

біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 3 листопада, поранення в результаті обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ОС неподалік від Новолуганського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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