Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- біля Пісків і Пищевика – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з гранатометів різних систем;
- біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:
- неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів;
- тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
- неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Вчора, 3 листопада, поранення в результаті обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ОС неподалік від Новолуганського.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.