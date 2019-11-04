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04.11.19 07:40

Через сильний вітер у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

4 листопада в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Через сильний вітер у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій у разі сильного вітру:

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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