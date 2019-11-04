Через сильний вітер у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Так, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій у разі сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.