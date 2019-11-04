Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

"Мої стосунки з Україною дуже хороші. Мої стосунки з Росією дуже хороші. Мої стосунки з Китаєм дуже хороші", - зазначив американський лідер.

Трамп вважає, що люди не розуміють - він може жити із іншими державами.

За його словами, його підтримка України теж "дуже хороша".

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Нагадаємо, Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив у суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.