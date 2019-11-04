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04.11.19 08:15

Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Масовий мор риби виявили в Дніпрі біля Херсонського морського торгового порту. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв доручив розібратися в ситуації.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Гусєв дав доручення заступнику Сергію Козирю спільно з Департаментом екології Херсонської обласної державна адміністрація із залученням природоохоронних та правоохоронних органів області негайно розібратися в цій ситуації.

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Він зазначив, що винні в морі риби на Херсонщині будуть притягнуті до відповідальності для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

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"У нашій області все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - зазначив глава області.

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Фото: Гусєв / Facebook

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