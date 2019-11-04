Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Гусєв дав доручення заступнику Сергію Козирю спільно з Департаментом екології Херсонської обласної державна адміністрація із залученням природоохоронних та правоохоронних органів області негайно розібратися в цій ситуації.
Він зазначив, що винні в морі риби на Херсонщині будуть притягнуті до відповідальності для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
"У нашій області все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - зазначив глава області.