Канадська опозиція сприятиме євроатлантичній інтеграції України, - глава Консервативної партії Шир

Про це заявив лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канадські консерватори завжди стоятимуть разом з Україною в її боротьбі за свободу та успішне майбутнє. Наш попередній консервативний уряд вжив практичних заходів для допомоги Україні. У тому числі відрядив військових інструкторів, надав військову допомогу та наклав широкі санкції на російських посадовців, відповідальних за війну. Ми й надалі виступатимемо на підтримку України та сприятимемо її євроатлантичним прагненням", - зазначив Шир.

Він нагадав, що Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України.

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"Того дня утворився міцний зв’язок, яким держави та народи користуються досі. Віднедавна Україна була вимушена знову обороняти свою свободу. Я пишаюся твердою позицією Консервативної партії стосовно захисту українського суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив політик.

Шир додав: його країна пишається тим, що є домівкою для 1,4 млн канадців українського походження.

"Ці працьовиті люди зробили великий внесок у канадське суспільство й допомогли розбудувати міцну, вільну та плюралістичну Канаду", - підсумував політик.