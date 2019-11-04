Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки уявіть собі. 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. І ще якусь суму, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження. Виявилось, що близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок", - написав він.

Дубілет зазначив, що вчора було прийнято постанову Кабміну, якою всі виплати співробітникам органів влади переводяться в безготівкову форму: "Це питання не тільки заощадження державних коштів, а й елементарної фінансової культури. Ніякої cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе".

"60 млн грн — це не така велика сума у масштабі всього бюджету. Але це — один з багатьох заходів, який ми робимо, щоб виконати сурові KPI з оптимізації бюджету, які ставить Володимир Зеленський та Олексій Гончарук", - повідомив він.

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"До речі, як колишній банкір я знаю, що не можна сказати, що цим рішенням ми позбавили банки доходу. Для них робота з готівкою, навіть з комісією, - це також збиткова історія", - резюмував Дубілет.