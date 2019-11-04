Гончарук про проєкт держбюджету-2020: "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора уряд ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання ... Вперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі повинні віддавати", - зазначив Гончарук.

Також, коментуючи проєкт документа, прем'єр підкреслив, що держава повинна не заважати, а навпаки створювати чесні і конкурентні умови для розвитку тих, хто цього хоче і надавати підтримку тим, хто дійсно цього потребує.

"Вища цінність держави - соціальний капітал, люди з усіма їхніми досягненнями. Саме тому, ми заклали в бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них - медицина. Зокрема, йдеться про систему екстреної медичної допомоги", - додав Гончарук.

Читайте: Кабмін схвалив доопрацьований проєкт держбюджету-2020 і скоротив граничну чисельність працівників РДА

Прем'єр додав, що в проєкті багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання, за рахунок чого будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти.

Серед іншого Гончарук анонсував, що 5 листопада об 11:00 уряд всім складом представить проєкт держбюджету-2020 онлайн.