Єдину диспетчерську службу екстреної медицини запровадять у кожному регіоні до кінця 2019 року, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Однією із складових частин пілотного проєкту є закупівлі автомобілів, обладнання та програмного забезпечення для диспетчерських і оснащення центрів підготовки співробітників екстреної медицини.

На пілотний проєкт на 2019 рік у державному бюджеті було закладено майже мільярд гривень. Кошти, виділені для поліпшення матеріально-технічного стану і навчання фахівців, розподілені між регіонами для проведення закупівель на місцях. У державному бюджеті 2019 року, вперше за багато років, були закладені кошти саме на розвиток екстреної медичної допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Екстрена медична допомога в 2020 році стане частиною гарантованого пакету послуг, який буде оплачуватися Національною службою здоров'я України за договором. Вимогами для підписання договору є: єдиний центр екстреної медичної допомоги в регіоні з центральної оперативно-диспетчерською службою і статус комунального некомерційного підприємства.

Введення єдиної диспетчерської служби на регіон значить, що кожен українець зможе зателефонувати на номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена ​​найближча бригада екстреної медичної допомоги - навіть якщо вона буде з іншого району чи області. Крім того, створення сучасних диспетчерських служб дозволяє