"Укрзалізниця" планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, - Кравцов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Завдання уряду на наступні 5 років — збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс", — сказав керівник компанії в ефірі телеканалу "1+1".

Окрім цього, він нагадав, що Укрзалізниця встановила рекорд з виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів.

"Ми змогли модернізувати близько 200 пасажирських вагонів, це рекорд за останні 7 років. Цього року ми плануємо таким ремонтом оновити близько 40 вагонів. Крім того, до кінця року ми отримаємо перший вироблений в Україні дизель-поїзд, котрий плануємо поставити на маршрут до аеропорту "Бориспіль", — повідомив Євген Кравцов.

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