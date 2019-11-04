Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, "Газпром" винен "Нафтогаз України" таку суму за те, що не виконував свої контрактні зобов'язання за транзитним контрактом.

"Зараз за рішенням Стокгольмського арбітражу Газпром нам винен 3 млрд доларів", - зазначив Вітренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін закликав обнулити взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу"

Крім того, Вітренко зазначив, що компанія і надалі буде вирішувати всі суперечки з "Газпромом" в Стокгольмі.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.



