Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.11.19 12:39

На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% об'єктів соцсфери. КАРТА

Станом на 4 листопада в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% об'єктів соціальної сфери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України в Facebook.

Повідомляється, що в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. При цьому, у Львові в зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача тепла.

Також 100% об'єктів соціальної сфери підключені до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.

Також читайте: Борг у 16 млн грн: 40 житлових будинків у Києві можуть залишитися без опалення

У Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях опалюються майже 100% житлових будинків.

На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% обєктів соцсфери 01

Карта: Мінрегіон / Facebook

На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% обєктів соцсфери 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100