Мер Дніпра заявляє, що містам потрібна власна муніципальна поліція

То що ж сьогодні відбувається в одному з найбільших міст України? Навіщо мерові Дніпра власна озброєна поліція? Чому децентралізація з грішми, але без повноважень не працюватиме? Звідки візьмуться незаангажовані префекти? В якій точці закінчується діалог мера з громадою і починаються провокації опонентів? Хто сьогодні впливає на рішення Філатова? На ці та інші питання в своєму інтерв'ю ZN.UA відповідає мер Дніпра Борис Філатов.

Розмірковуючи про те, що повинна зробити влада, щоб завершити децентралізацію, Бори Філатов заявив, що "в містах має бути власна муніципальна поліція". "В усьому світі це прерогатива місцевої влади, — говорить мер Дніпра. — Не слідство, не нагляд, а розкрадання комунальної власності й громадський порядок".

На питання журналіста, про те, як можна дати в руки мерам озброєну поліцію, якщо в регіонах не працює закон, немає чесного суду, здійснюються напади на лідерів громадської думки, мер парирував:

"Є різні механізми. Я ж не планую в терміновому порядку найняти до себе на роботу 150 чоловік і видати їм пістолети з автоматами. Але начальника місцевої поліції, наприклад, може призначати міністр МВС за поданням міської ради. Або навпаки: міська рада може узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру. Тобто може бути подвійне підпорядкування".

"А з іншого боку, — продовжує Філатов, — до мене постійно приходить міська поліція і просить: дай грошей на бензин, на запчастини, на комп'ютери, на п'яте-десяте… Тобто місто, фактично, фінансує левову частку програм поліції. І, увага: не може додзвонитися до тієї ж таки поліції, коли йому потрібна допомога розігнати якесь незаконне будівництво, наприклад. Хіба це нормальна історія? І про це треба говорити. А не декларативно заявляти, що ось ми зараз завершимо децентралізацію, призначимо префектів — і заживемо. Це цілий комплекс проблем, які потрібно так само, в комплексі, й розглядати. При цьому непогано було б запитувати й думку мерів".

Раніше мер Дніпра заявив, що громади мають отримувати свій відсоток від ліцензування грального бізнесу.

Також Філатов каже, що уряд збирається забрати у місцевого самоврядування 160 мільярдів.

Раніше Борис Філатов заявив, що місцеве самоврядування - це не вертикаль влади.

Детальніше читайте в матеріалі Інни Ведерникової "Борис Філатов. Міст" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Повну відеоверсію інтерв'ю з Борисом Філатовим дивіться тут.