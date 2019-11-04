Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця

Про це повідомляється на сайті премії, передає Цензор.НЕТ.

Церемонія вручення нагород відбулася в іспанській Севільї в неділю, 3 листопада.

Серед номінантів у категорії "Найкращий російський виконавець" були також такі учасники: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

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Нагадаємо, співачка Анна Корсун, більше відома як MARUV, стала переможницею національного відбору Євробачення-2019. Попри готовність MARUV відмовитися від гастролей у РФ, вона не змогла домовитися з НСТУ про умови участі в Євробаченні-2019 і відмовилася їхати до Ізраїлю. Так само вчинили колективи, які посіли друге і третє місця в Нацвідборі - Freedom Jazz та KAZKA. 27 лютого в НСТУ ухвалили рішення не брати участі в конкурсі цього року.