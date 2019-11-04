ОБСЄ підтвердила завершення розведення сил і техніки в Золотому

Про це йдеться у звіті на сайті місії, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю завершення виведення сил і техніки із Золотого і початок діяльності з розмінування території. Натхнений прогресом у Станиці-Луганській і Золотому, я настійливо закликаю сторони зробити все необхідне для якнайшвидшого розведення сил у районі Петрівського", - заявив спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік.

Він також зазначив, що виконання зобов'язань щодо роз'єднання сил і техніки сприятиме зміцненню довіри між сторонами і мирному врегулюванню конфлікту на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ