Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.11.19 13:21

ОБСЄ підтвердила завершення розведення сил і техніки в Золотому

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила завершення відведення сил і засобів у районі Золотого Луганській області.

ОБСЄ підтвердила завершення розведення сил і техніки в Золотому

Про це йдеться у звіті на сайті місії, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю завершення виведення сил і техніки із Золотого і початок діяльності з розмінування території. Натхнений прогресом у Станиці-Луганській і Золотому, я настійливо закликаю сторони зробити все необхідне для якнайшвидшого розведення сил у районі Петрівського", - заявив спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік.

Він також зазначив, що виконання зобов'язань щодо роз'єднання сил і техніки сприятиме зміцненню довіри між сторонами і мирному врегулюванню конфлікту на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100