У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомила в Facebook колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Днями було багато різної інформації щодо роботи митниці, щодо обсягів імпорту та митних платежів. На них посилаються, коли хочуть показати, краще чи гірше ситуація. Тобто успіхи або щось не виходить. Зробила наочний графік для загального користування. Ось тепер живіть з цим і думай - те! За січень-вересень 2019 імпорт у валюті виріс на 8% ($ 40,4 млрд у 2018 і $ 43,8 у 2019). Платежі у валюті за той же період упали на 1% ($ 8, 9 млрд у 2018 і $ 8,8 у 2019)", - написала Острікова.

Вона зазначила, що цифри обсягів імпорту на сайті ДФС, у виданні ДФС "Вісник. Офіційно про податки", в Держстаті і в НБУ різні, і різниця вимірюється мільярдами доларів.

"Яким джерелам довіряти?! Катастрофа і відсутність якісного управлінського обліку", - написала Острікова.

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