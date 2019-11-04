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04.11.19 14:08

Губернатори отримають ключові показники ефективності, - Голик

У Кабінеті міністрів України триває дискусія про те, за якими показниками оцінювати результати роботи обласних державних адміністрацій та їхніх голів.

Губернатори отримають ключові показники ефективності, - Голик

Нарада з цього питання відбулася минулого тижня у міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, повідомив у Facebook радник прем'єра Юрій Голик.

"На нараді у Діми було цікаво спостерігати за зіткненням двох концепцій - нашої з Дімою, в якій ми впевнені, що можливо все і у всьому повинен бути Здоровий Сенс, і концепцією деяких багаторічних чиновників, котрі щиро вірять в історичні догми. При цьому, як мені здалося, багато хто з них в результаті точку зору на більш сучасну змінив", - розповів Голик.

За його словами, виразних критеріїв оцінки ОДА не існує. Багато параметрів, за якими їх оцінювали раніше, не перебувають у прямому і безпосередньому їх впливі.

Наприклад, рівень середньої зарплати по області або рівень заборгованості із зарплати. Велика частина такої заборгованості - це державні підприємства, які ОДА не підкоряються. Також, на його думку, губернатори не можуть впливати на рівень іноземних інвестицій.

Губернатори отримають ключові показники ефективності, - Голик 01
Губернатори отримають ключові показники ефективності, - Голик 02

При цьому радник прем'єра перерахував ті показники, на які губернатори реально впливають. Серед них:

- який відсоток власних доходів обласного бюджету йде в бюджет розвитку;

- який відсоток споживання газу був заміщений альтернативними джерелами, скільки котелень на альтернативних видах палива відкрито, яка їхня сумарна потужність;

- скільки кілометрів доріг капітально відремонтовано;

- капітальні видатки обласного бюджету в перерахунку на 1 000 жителів;

- кількість дітей в черзі у дитячі садки;

- кількість дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьків, які живуть у прийомних сім'ях, малих групових будинках і дитячих будинках сімейного сипу;

- кількість шкіл, 100%-во доступних для дітей з особливими потребами;

- рівень конкурентності у торгах, де замовником є ОДА або її структурні підрозділи.

"При цьому, швидше за все, повинен бути базовий набір з декількох показників і окремі для деяких областей, що мають свою специфіку, щоб не порівнювати в результаті непорівнювані речі", - зазначив Голик. За його словами, рішення щодо КРI для ОДА - ще не доконаний факт. Дискусія з цього приводу буде продовжена, додав радник прем'єра.

Нагадаємо, Юрій Голик, ексрадник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, у жовтні цього року зайняв посаду радника прем'єр-міністра України.

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