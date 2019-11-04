Дружина мала серйозну проблему з серцем, я вже 10 днів як повернувся до Києва, - Луценко

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, моя дружина Ірина написала заяву про складення депутатських повноважень. Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців на повну віддачу, як вона це робила і в опозиції, і при владі. Ні, це ніяк не пов‘язано з "версіями" переповнених жовчю псевдоекспертів. Хоча би тому, що я вже 10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ", - написав Луценко.

Він зазначив, що вся його моя сім'я народилася, працювала, боролася і воювала в Україні. "Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання", - зазначив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень

Нагадаємо, що в кінці вересня стало відомо, що ексгенпрокурор Юрій Луценко полетів до Британії на курси англійської.