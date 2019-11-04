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04.11.19 14:40

Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, - пресцентр ООС

Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі, продовжують навмисно грубо перешкоджати використанню безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ.

Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, - пресцентр ООС

Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, представники Місії за допомогою БПЛА типу "Квадро" спостерігали за ситуацією у районі населеного пункту Чермалик Донецької області. Коли літальний апарат пересік лінію розмежування та виконував свої функції над тимчасово окупованою територією, о 12.09, противник випустив в його бік вісім черг зі стрілецької зброї, а через сім хвилин – ще 5 черг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики здійснили спроби впливу на роботу БПЛА засобами радіоелектронної боротьби.

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Представники СММ ОБСЄ, щоб запобігти втраті безпілотного літального апарату, змушені були посадити його в районі с.Чермалик.

Окупанти на Донбасі обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, - пресцентр ООС 01

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