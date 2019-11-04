Після розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське не буде загрози населеним пунктам, - Кравченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в понеділок у Краматорську.
"З нашого боку населений пункт Богданівка, він не входить до ділянки розведення, там проживають 200 місцевих жителів. І Петрівське, зайняте ворожою стороною, також не входить до ділянки розведення. Там на ділянці розведення немає населених пунктів, які потрапляють (у так звану зону безпеки. - Ред.)", - сказав Кравченко.
Кравченко зазначив, що після відведення сил і засобів не буде ніякої загрози Богданівці.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.
Пізніше стало відомо, що розведення сил у районі Петрівського переноситься через зафіксовані обстріли.