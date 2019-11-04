Зеленський підписав закон про судову реформу

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їх кількості удвічі - з 200 до 100. При цьому в пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження". Також, фактично ліквідовується чинна Вища кваліфікаційна комісія суддів і створюється нова, при цьому Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво.

16 жовтня Рада прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

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Рада Європи також стурбована законопроєктом 1008.

"У ньому [проєкт 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і пов'язані з цим процедури", - наголошується в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

А в документі експерта Ради Європи з оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" щодо його відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко вказано, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження або реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів незрозуміло і не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в рамках судової системи, оскільки недавно Верховний Суд був реструктуризований і оновлений".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

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Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в парламенті, звернулася до народу України, зазначивши, що "19,5 тисячі ув'язнених очікують судового рішення, визначення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються в суди, 2 тисячі суддів не вистачає в судовій системі. І не тільки перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, остаточно знищать незалежність судової системи ".

Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".