Поки передчасно говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування, - представник України в групі з безпеки ТКГ Бондар

"Говорити про те, що завтра або післязавтра буде ухвалено рішення про розведення за всією лінією зіткнення, передчасно. В Офісі президента, Міністерстві закордонних справ готується пакет документів, де вся ця дорожня карта має бути розписана, послідовно, за датами, за годинами, можливо, щоб отримати той результат, який ми хочемо отримати, - повернення українських земель під українське керівництво", - сказав він під час брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Бондар зазначив, що нинішнє розведення на трьох ділянках є "першим кроком, який має дати більше довіри між сторонами, якими є Російська Федерація як безпосередній учасник збройного конфлікту й агресор, і українська сторона".

"Ми ніколи не сприймали і не сприймаємо сторонами окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), тому що вони є фактично під управлінням Російської Федерації, як це записано в міжнародних документах", - наголосив він.

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