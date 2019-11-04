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04.11.19 15:33

Поки передчасно говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування, - представник України в групі з безпеки ТКГ Бондар

Представник України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань безпеки, генерал-майор Богдан Бондар зазначає, що поки рано говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування.

Поки передчасно говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування, - представник України в групі з безпеки ТКГ Бондар

"Говорити про те, що завтра або післязавтра буде ухвалено рішення про розведення за всією лінією зіткнення, передчасно. В Офісі президента, Міністерстві закордонних справ готується пакет документів, де вся ця дорожня карта має бути розписана, послідовно, за датами, за годинами, можливо, щоб отримати той результат, який ми хочемо отримати, - повернення українських земель під українське керівництво", - сказав він під час брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Бондар зазначив, що нинішнє розведення на трьох ділянках є "першим кроком, який має дати більше довіри між сторонами, якими є Російська Федерація як безпосередній учасник збройного конфлікту й агресор, і українська сторона".

"Ми ніколи не сприймали і не сприймаємо сторонами окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), тому що вони є фактично під управлінням Російської Федерації, як це записано в міжнародних документах", - наголосив він.

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