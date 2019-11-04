ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив директор ДБР Роман Труба.

"З 20 листопада у ГПУ залишається лише функція процесуального керівництва. Усі незавершені провадження будуть передані іншим правоохоронним органам, у тому числі – ДБР. Серед них – 5 тисяч томів матеріалів "справ Майдану", які нові слідчі мають дослідити з самого початку. 5 років розслідувань", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що проблема полягає у тому, що в ДБР не вистарчає слідчих навіть на ті провадження, які бюро розслідує зараз, оскільки кількість працівників ДБР обмежена законом.

"Що буде, коли ми отримаємо тисячі томів нових проваджень – спрогнозувати не важко. Унеможливити катастрофу можна, якщо Верховна Рада у стислі терміни ухвалить зміни до Закону про ДБР, якими: скасує граничну чисельність наших працівників та спростить процедуру прийняття на роботу для окремих слідчих ГПУ", - додав Труба.

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Раніше Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань домовилися про передачу бюро справ Майдану. Зокрема у бюро буде створено окремий підрозділ, який працюватиме над розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності.