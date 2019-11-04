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04.11.19 15:22

ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу"

Генеральна прокуратура України до 20 листопада має передати всі матеріали розслідування "справ Майдану" Державному бюро розслідувань, однак останньому може не вистачити слідчих для такого об'ємного розслідування.

ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив директор ДБР Роман Труба.

"З 20 листопада у ГПУ залишається лише функція процесуального керівництва. Усі незавершені провадження будуть передані іншим правоохоронним органам, у тому числі – ДБР. Серед них – 5 тисяч томів матеріалів "справ Майдану", які нові слідчі мають дослідити з самого початку. 5 років розслідувань", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що проблема полягає у тому, що в ДБР не вистарчає слідчих навіть на ті провадження, які бюро розслідує зараз, оскільки кількість працівників ДБР обмежена законом.

"Що буде, коли ми отримаємо тисячі томів нових проваджень – спрогнозувати не важко. Унеможливити катастрофу можна, якщо Верховна Рада у стислі терміни ухвалить зміни до Закону про ДБР, якими: скасує граничну чисельність наших працівників та спростить процедуру прийняття на роботу для окремих слідчих ГПУ", - додав Труба.

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Раніше Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань домовилися про передачу бюро справ Майдану. Зокрема у бюро буде створено окремий підрозділ, який працюватиме над розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності.

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