Дубневич оскаржив запобіжний захід у 100 млн грн застави, - адвокат Пелюк

Про це повідомив в коментарі Укрінформу адвокат депутата Станіслав Пелюк, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 100 мільйонів гривень оскаржили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду", - сказав він.

Адвокат додав, що Дубневич поки не вносив заставу в 100 млн грн, яку призначив йому суддя ВАКС. На внесення застави у нього є п'ять діб з моменту оголошення рішення суду.

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.