На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено). ПЕРЕЛІК

Як повідомляє Цензор.НЕТ, редакція "Історичної правди" отримала від Національного агентства України з питань державної служби відповідь на запит про конкурс на посаду голови УІНП. Згідно з документом, на 1 листопада (останній день, коли можна було подати заявку на участь у конкурсі) було зареєстровано дев'ять претендентів.
- Христенко Стефан Володимирович. Юрист за освітою. Працював за фахом у кількох компаніях. Зараз вивчає право у Копенгагені, згідно з декларацією – тимчасово безробітний.
- Руденко Сергій Борисович. Кандидат культурології, фахівець з музейної справи. Доцент Київського Національного університету культури і мистецтв.
- Коростишевський Сергій Аркадійович. Співробітник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
- Решетченко Дмитро Володимирович. Кандидат історичних наук, до березня 2019 - начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
- Шамайда Тарас Анатолійович. Громадський діяч, автор "Історичної правди", згідно з декларацією - співробітник Управління справами Апарату Верховної Ради України.
- Князев Надія Михайлівна. Викладач української мови, член Національної спілки журналістів.
- Жижиян Петро. Редактор сайту "Сегодня".
- Понипаляк Аліна Василівна. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею історії України, автор "Історичної правди".
- Савченко Євген Олександрович. До звільнення в 2019 році - старший майстер лісу державного підприємства "Київський лісгосп".
Також стало відомо, що на конкурс документи подали історики Олександр Алфьоров, Артем Харченко та заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили, що уточнений список буде оприлюднено до кінця понеділка, 4 листопада.
Перший етап конкурсу - тестування на знання іноземної мови, має відбутися 7 листопада.