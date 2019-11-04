На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено). ПЕРЕЛІК

Як повідомляє Цензор.НЕТ, редакція "Історичної правди" отримала від Національного агентства України з питань державної служби відповідь на запит про конкурс на посаду голови УІНП. Згідно з документом, на 1 листопада (останній день, коли можна було подати заявку на участь у конкурсі) було зареєстровано дев'ять претендентів.

Христенко Стефан Володимирович. Юрист за освітою. Працював за фахом у кількох компаніях. Зараз вивчає право у Копенгагені, згідно з декларацією – тимчасово безробітний. Руденко Сергій Борисович. Кандидат культурології, фахівець з музейної справи. Доцент Київського Національного університету культури і мистецтв. Коростишевський Сергій Аркадійович. Співробітник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Решетченко Дмитро Володимирович. Кандидат історичних наук, до березня 2019 - начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україніки. Шамайда Тарас Анатолійович. Громадський діяч, автор "Історичної правди", згідно з декларацією - співробітник Управління справами Апарату Верховної Ради України. Князев Надія Михайлівна. Викладач української мови, член Національної спілки журналістів. Жижиян Петро. Редактор сайту "Сегодня". Понипаляк Аліна Василівна. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею історії України, автор "Історичної правди". Савченко Євген Олександрович. До звільнення в 2019 році - старший майстер лісу державного підприємства "Київський лісгосп".

Також стало відомо, що на конкурс документи подали історики Олександр Алфьоров, Артем Харченко та заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили, що уточнений список буде оприлюднено до кінця понеділка, 4 листопада.

Перший етап конкурсу - тестування на знання іноземної мови, має відбутися 7 листопада.

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