Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль

Про це повідомила в Фейсбуці заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом таких звернень з вимогою віддати кораблі було принаймні сім. Відповідей на жодне, включаючи і на останнє від 4 жовтня 2019 ми не отримали", - повідомила вона.

Зеркаль наголосила, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ повинна негайно передати під контроль України військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". При цьому, ключовим аспектом для міжнародного права є саме корабель, оскільки він є вираженням суверенітету держави-прапора.

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"Відтак, той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права. Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила Міжнароднний трибунал з морського права). Проте, це не так! Всі мають бути свідомі того, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано. Росія умисно продовжує порушувати норми і приниципи міжнародного права", - підкреслила вона.

У зв'язку з цим заступник міністра заявила, що, допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений.

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.